İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
Bu haberin içeriğinde, bazı okuyucularımızın rahatsız olabileceği ifadeler ve görseller bulunmaktadır... Karaköy’de bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle yere yatırdığı kişiyi yumruk ve tokatlarla darbetti. Olayı görüp müdahale etmek isteyen iki genç kadın da şahıs tarafından saldırıya uğradı. Genç kadının yere savrulduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri tarafları gözaltına aldı.
Beyoğlu Karaköy’de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki şahıs birbirlerine vurmaya başladı. Şahıslardan biri diğerini yere yatırıp darp ettiği esnada olayı gören iki genç kadın müdahale etmek istedi. O esnada darbettiği kişinin üstünden kalkan şahıs, kadınlara yumruk ve tokat attı.
KADINI ATTIĞI YUMRUKLA YERE SERDİ
Kadın aldığı darbeyle yere savrulurken, arkadaşı ise güçlükle ayakta durabildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından şahısların birbirlerinden şikayetçi olduğu ve polis ekiplerinin tarafları gözaltına aldığı bilgisine ulaşıldı.
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