İYİ Parti'de istifa: İl başkanına isyan ettiler

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Adıyaman’ın Kahta İYİ Parti İlçe Başkanı Sait Doğan ve teşkilatı toplu bir şekilde istifa etti.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 11:33

İYİ Parti Adıyaman İl Teşkilatı, Kahta ilçe yönetiminin toplu şekilde istifasıyla sarsıldı. İlçe teşkilatında düzenlenen basın açıklaması ile istifa ettiklerini duyuran İyi Parti Kahta İlçe Başkanı Sait Doğan, açıklamasında İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan'a yüklendi.

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Kahta İyi Parti Meral Akşener

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