İYİ Parti'de istifa: İl başkanına isyan ettiler
Adıyaman’ın Kahta İYİ Parti İlçe Başkanı Sait Doğan ve teşkilatı toplu bir şekilde istifa etti.
İYİ Parti Adıyaman İl Teşkilatı, Kahta ilçe yönetiminin toplu şekilde istifasıyla sarsıldı. İlçe teşkilatında düzenlenen basın açıklaması ile istifa ettiklerini duyuran İyi Parti Kahta İlçe Başkanı Sait Doğan, açıklamasında İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan'a yüklendi.
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