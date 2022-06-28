İYİ Parti'de istifa: İl başkanına isyan ettiler

28 Haziran 2022 Salı, 10:18

İYİ Parti Adıyaman İl Teşkilatı, Kahta ilçe yönetiminin toplu şekilde istifasıyla sarsıldı. İlçe teşkilatında düzenlenen basın açıklaması ile istifa ettiklerini duyuran İyi Parti Kahta İlçe Başkanı Sait Doğan, açıklamasında İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan'a yüklendi.

Başkan Doğan, “İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ‘temiz, şeffaf ve halktan yana siyaset' söylemlerine inanarak yer aldığımız partimizin başarılı olabilmesi için tüm samimiyetimizle gece gündüz demeden bugüne kadar alnımız açık, başımız dik bir şekilde çalışmalar yürüttük. İyi niyetlerle başladığımız ve siyaseti tekellerine almaya çalışan odaklara karşı verdiğimiz mücadelemizde önemli kazanımlar elde ettik. Ne var ki, özverili ve halktan yana çalışmalarımızı şahsi hırs ve ihtisarlarına alet ederek siyaset baronlarına, feodallere ve para babalarına peşkeş çeken kişilerin bizleri her an arkamızdan hançerlemek için fırsat kolladıklarına şahit olduk" dedi.

Akşener'in Adıyaman ziyaretinde yaşandığı iddia edilenlere dikkat çeken Doğan, "Özellikle genel başkanımızın Adıyaman ziyaretinde esnafları ziyaret etmek ve halkla iç içe diyaloglar kurmak dururken, kendisinin halkla temasının engellenmek istenircesine belediyede ağırlanması Meral Akşener'in etrafının bu odaklar tarafından nasıl kuşatıldığını bize göstermiştir. Ziyaret sonrasında Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan'la aramızda artık kapanmayacak bir uçurum bulunduğunu gördük" diye konuştu.

"Biz, siyasi ve partileri tekellerini almaya çalışanlara, para saçarak mevki makam elde edenlere, halka hizmet yerine şahsi menfaatlerine tapanlara karşı halkın yanında olmayı seçiyoruz" diyen Doğan, "Şerefimle geldiğim görevimi onurumdan, duruşumdan, karakterimden ve düşüncelerimden taviz vermeden bırakmanın kıvancı benim için yeterlidir. Bu itibarla, bu güne kadar onurumla yürüttüğüm İyi Parti Kahta İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi saygıdeğer basın mensupları aracılığıyla değerli kamuoyuna duyururum. Aynı nedenlerden dolayı ilçe teşkilatındaki tüm arkadaşlarda istifa kararı vererek onurlu duruşumuzdan taviz vermediğimizi ve bundan sonra da aynı ilkeler doğrultusunda hareket edeceğimizi gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.