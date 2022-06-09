İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' tartışması: Halil Oral'ın 'alevi' açıklamasına tepki
İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Alevi kimliği sunniler için endişe" açıklamasında bulundu. Oral'a tepki, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi.
İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekti.
Ankara Masası'nda Fatih Atik'e konuşan Halil Oral, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Alevi olmasını gündeme getirdi. Oral açıklamasında, “Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır” dedi.
Oral açıklamasının devamında ise “Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil” diye konuştu.
AYTUN ÇIRAY'DAN TEPKİ
Oral’ın açıklaması tartışma yaratırken İYİ Parti içerisinden de tepki geldi.
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Oral’a yanıt verdi.
Çıray açıklamasında, “Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir” ifadelerini kullandı.
Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir. https://t.co/n1wmrbh9Pn— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) June 8, 2022
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