İYİ Parti'den sosyal medyada gündem yaratan video: 'Az kaldı...'
İYİ Parti, resmi hesabından birden fazla maaş alan bürokratları konu alan bir video yayımladı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İYİ Parti, birden fazla maaş alan AKP’li isimleri temsilen hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından yayımladı.
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