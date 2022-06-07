İYİ Parti'den sosyal medyada gündem yaratan video: 'Az kaldı...'

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İYİ Parti, resmi hesabından birden fazla maaş alan bürokratları konu alan bir video yayımladı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 12:22

İYİ Parti, birden fazla maaş alan AKP’li isimleri temsilen hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından yayımladı.

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