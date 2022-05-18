Son Dakika... İYİ Partili Ali Kıdık: 'Atatürk Havalimanı’ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildi'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:28

AKP iktidarı Atatürk Havalimanı inadından vazgeçmedi. 4 yıl önce dünyanın en değerli 3'üncü havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı’nı yıkıp millet bahçesi yapma projesini uygulamaya koydu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesinin, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını belirtmişti.

AKP'nin yıkımına başladığı Atatürk Havalimanı ile ilgili tepkiler sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı ile ilgili yaşanan yeni bir gelişmeyi paylaştı.

"RESMÎ EVRAKA DAYANMADAN BAŞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

"Atatürk Havalimanı’ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildi" diyen Kıdık, "Yıkımın herhangi bir resmî evraka dayanmadan başladığı ortaya çıktı. Resmî yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi" ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı’ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildi. Yıkımın herhangi bir resmî evraka dayanmadan başladığı ortaya çıktı. Resmî yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi. pic.twitter.com/FSOCN6UxNt — Ali KIDIK (@alikdk) May 18, 2022

Kıdık daha sonra bir paylaşım daha yaparak, resmi evrağın apar topar gönderildiğini ve yıkıma yeniden başlandığını duyurdu.

Kıdık, "Atatürk Havalimanı yıkım faaliyetlerine iki saatlik resmi evrak arası verilmişti. Evrak Ankara’dan apar topar gönderildi ve milletimizin milli değeri yeniden paramparça edilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.