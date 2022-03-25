İzmir'de doktora enjektörlü saldırı

25 Mart 2022 Cuma, 15:28

Olay, dün akşam saat 20:30'da Bornova’daki Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Nöbetçi doktor Ümit Kağan Arpacı, polis nezaretinde adli rapor için getirilen Ö.Ö. ve C.Ç.'yi muayene odasına aldı.

İddiaya göre; iki şahıs, perde arkasında soyunmalarını isteyen Arpacı’ya hareket içerikli sözlerle yanıt verdi. Şahıslardan biri, masayı tekmeledi ve etrafındaki enjektörleri Arpacı'ya doğru fırlattı. Tekmelenen masanın çarpması nedeniyle Arpacı’nın kolunda zedelenme meydana geldi. Enjektörlerden bazılarının koltuğa saplandığı öğrenildi. Doktor Arpacı, daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu alıp şahıslardan şikayetçi oldu.



