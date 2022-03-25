İzmir'de doktora enjektörlü saldırı
İzmir’de Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ümit Kağan Arpacı, polis nezaretinde adli muayene için getirilen Ö.Ö. ve C.Ç.'nin saldırısına uğradı. İki saldırgan, masanın üstündeki enjektörleri Arpacı’ya fırlattı. Arpacı, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Olay, dün akşam saat 20:30'da Bornova’daki Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Nöbetçi doktor Ümit Kağan Arpacı, polis nezaretinde adli rapor için getirilen Ö.Ö. ve C.Ç.'yi muayene odasına aldı.
İddiaya göre; iki şahıs, perde arkasında soyunmalarını isteyen Arpacı’ya hareket içerikli sözlerle yanıt verdi. Şahıslardan biri, masayı tekmeledi ve etrafındaki enjektörleri Arpacı'ya doğru fırlattı. Tekmelenen masanın çarpması nedeniyle Arpacı’nın kolunda zedelenme meydana geldi. Enjektörlerden bazılarının koltuğa saplandığı öğrenildi. Doktor Arpacı, daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu alıp şahıslardan şikayetçi oldu.
Video Haberler
- Doktora 'enjektör'lü saldırı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- İç çamaşırından binlerce uyuşturucu çıktı
- Nevruz sonrası operasyon: Çok sayıda gözaltı
- '2 binden fazla çocuk kaçırıldı'
- 'Erdoğan'ın kuyusunu kazıyorlar'
En Çok Okunan Haberler
- İzmir'de halk ekmek kapasitesi 250 bine çıkarıldı
- Erbaş: 90 bin cami en büyük hazine
- Stratejik Pusula, AB liderleri tarafından kabul edildi
- Aydın Şehir Tiyatrosu'ndan Tiyatro Günü özel pragramı
- Bilal Erdoğan'dan gitmek isteyen gençlere 'tavsiye'
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması
- Tecrübeli oyuncudan veda!
- AKP'den torba kanun açıklaması
- MHP'li belediye ve TÜGVA'ya kötü haber
- Türkiye, 'sıfır araç' satışında Avrupa'nın en gerisinde