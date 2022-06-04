İzmir'deki düğünde kötü sürpriz

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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecisinin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar nedeniyle belediye ekiplerince yıkım gerçekleşti. Aynı gün düğün yapacak olan yurttaşlar iş makineleriyle karşılaşınca düğünü iptal ettikleri belirtildi.

DHA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:05

Bayraklı ilçesinde bulunan 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir yapı olan Saime Sultan Yalısı'nda, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan platformun devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği öne sürülerek yıkım gerçekleşti.

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İzmir düğün düğün salonu Saime Sultan Yalısı

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