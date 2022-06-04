İzmir'deki düğünde kötü sürpriz

04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:05

Bayraklı ilçesinde bulunan 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir yapı olan Saime Sultan Yalısı'nda, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan platformun devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği öne sürülerek yıkım gerçekleşti.



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