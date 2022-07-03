Kablo hırsızlarına suçüstü: Anbean kameraya yansıdı

03 Temmuz 2022 Pazar, 13:06

Antep 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir araca çalıntı kablo ve malzeme yükleyen şüphelileri gördü. Polis ekipleri, kendilerini farkederek kaçmaya çalışan şüphelileri havaya ateş ederek ve aracın önünü keserek durdurdu.

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