Kablo hırsızlarına suçüstü: Anbean kameraya yansıdı

Gaziantep'te, kablo hırsızlığı yaparken devriye dolaşan polis ekiplerince suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 12:44
Kablo hırsızlarına suçüstü: Anbean kameraya yansıdı
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Antep 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir araca çalıntı kablo ve malzeme yükleyen şüphelileri gördü. Polis ekipleri, kendilerini farkederek kaçmaya çalışan şüphelileri havaya ateş ederek ve aracın önünü keserek durdurdu.

KAMERALARA YANSIDI

Ekipler araçta bulunanlardan 2 şüpheliyi dışarı çıkarırken, bir diğeri kaçtı. Şüphelilerin çalıntı eşyaları araca yüklemesi, kaçmaya çalışmaları ve yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheliler E.A. ve E.K. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay yerinden kaçan ve kimliği saptanan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 


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