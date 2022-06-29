'Kadayıfçı Olcay' cinayetinde yeni gelişme: 'Arkadaşının intikamı' için öldürmüş

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Tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden ve ‘Kadayıfçı Olcay’ olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin’i, 3 ayrı yerinden yaralayarak ölümüne neden olan Arif Okumuş (20) tutuklandı. "Dostumun intikamını almak için yaptım" diyen Okumuş'un, daha önce de ağabeyi Engin Okumuş'u pompalı tüfekle öldürdüğü belirlendi.

DHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:28

Adana'da, 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin'i (33) tabancayla vurarak öldürdükten 1,5 ay sonra yakalanan Arif Okumuş tutuklandı. İfadesinde, mart ayında öldürülen Kayhan Erkara'nın intikamını almak için Tekin'i vurduğu belirten Okumuş, "Otomobilinin içinde çapraz ateşe tutularak, 6 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürüldü. Bu cinayetin azmettiricisi, Olcay'dı. Dostumun intikamını almak için yaptım" dedi.

Olay, 11 Mayıs günü saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, imalathanesinin yanındaki arkadaşının oto tamirhanesine gitti. Burada oturan Tekin'in yanına yaya olarak gelen kişi, 'Olcay' diyerek seslendikten sonra belindeki tabancayı peş peşe ateşledi.


Adana Kadayıfçı Olcay arkadaş

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