Kadıgil: 'Üçüncü ittifak ihtiyaç'

22 Kasım 2021 Pazartesi, 14:19

Sera Kadıgil, Tele 1'de yayınlanan 'Gerçeğin İzinde' programında, TİP'in kurmak istediği üçüncü ittifaka yönelik açıklamalarda bulundu. Zeynel Lüle'nin sorularını yanıtlayan Kadıgil, olası ittifaka yönelik oy bölme eleştirisinde bulunanlara 2019 İstanbul seçimlerini hatırlatarak "Oy bölmeyeceğiz" dedi.

Cumhur ve Millet İttifak'ını kastederek, Türkiye'de siyasetin iki kutba sıkıştırılmaya çalışıldığını söyleyen Kadıgil, kendisini iki kutba da yakın hissetmeyen yurttaşların bir sol ittifakı arzuladığını belirtti.

"AKP'nin tam karşısında, Millet İttifakı'nın daha solunda bir üçüncü ittifaka şiddetle ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

MİLLET İTTİFAKI GAYET GÜZEL GİDİYOR

Millet İttifakı'yla ilgili de konuşan Kadıgil, ittifakın en solunda CHP'nin durduğunu, ancak Türkiye'de CHP'nin de solunda partiler olduğunu ifade etti. Kadıgil, kurulacak ittifakın yalnızca siyasal partilerin değil, sivil toplum kuruluşlarının da ittifakı olmasını öngördüklerini aktardı.

Millet İttifak'ının çok iyi gittiğini söyleyerek, "Cumhur İttifakı'nın karşısında iyi bir seçenek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

ZENGİN, YAŞLI ERKEKLERDEN SIKILMIŞ DURUMDAYIZ

"Siyasetteki zengin, yaşlı erkek dominasyonundan çok sıkılmış durumdayız" diyen Kadıgil, "Bunun değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Siyasi partilerle angaje olmamakla birlikte gerek 20 yıldır gerek öncesinde Türkiye'deki karanlıkla mücadele eden toplumsal mücadele hareketleri var. Kadın hareketi var, çevre hareketi var, LGBT+ hareketi var. Bu ülkenin solcularını, sosyalistlerini, Kürtlerini dışlayarak bir şey yapmaya çalıştığınızda geldiğimiz tablo ortada. Aynı hatalara tekrar tekrar düşmemek için biz tam olarak üçüncü bir ittifak kurmak istiyoruz" dedi.

GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYORUZ

Soldaki partilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelere devam ettiklerini belirten Kadıgil, bir gelişme olduğunda kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.