Kadıköy Belediyesi bir ilke imza attı: Alan el veren eli görmeyecek!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:35

Kadıköy Belediyesi, Temel İhtiyaç Derneği(TİDER) ve Oxivo işbirliği ile gerçekleşen gıda otomatı projesi pandemi nedeniyle artan bulaşım riskini en aza indirmeyi ve yardımlaşma sırasında ‘alan elin veren eli’ görmemesini amaçlıyor. Merdivenköy’de bulunan Sahipsiz Hayvanlarlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yanında bulunan ve 20 dolap kapasitesinin yer aldığı gıda otomatında, yiyecek ve hijyen ürünlerinin yer aldığı iki ayrı koli çeşidi bulunuyor. Türkiye’de ilk kez uygulanacak pilot proje ile ilk etapta 100 haneye ulaşılacak. TİDER Kurucu Başkanı Serhan Süzer, "Hedefimiz bizim TİDER olarak, burada Kadıköy Belediyesi başlangıcı yapan kamu kuruluşu. Bizim hedefimiz bu otomatı Türkiye'de her mahalleye yerleştirebilmek" ifadelerini kullandı.

"ALAN EL VEREN ELİ GÖRMEYECEK"

Otomatın nasıl çalıştığını anlatan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Birçok projede Türkiye'de ilk olduk ama böyle bir projenin ilk olarak başlamasından çok mutluyum ve gururluyum çünkü ihtiyaç sahiplerine ulaşacak bir proje.Alan el veren eli görmeyecek, kimin kime ne yardım ettiği görünmeyecek iyilik ve dayanışmanın önde olduğu bir proje. Kimse kimsenin reklamını yapmayacak, iyiliğin zaten reklama ihtiyacı yok iyilik yerini bulur. Böyle bir teknolojiyi de bu işe ortak ederek bağışçılarla ihtiyaç sahiplerini bir araya getireceğiz" diyerek amaçlarının iyilik ve dayanışmayı büyütmek olduğunu söyledi.

Odabaşı, "İyilik noktasında kim bizden yardım isterse yanında olacağız.Hiçbir ayrım olmadan hangi kurum, kuruluş yardım isterse yanında olacağız" ifadelerini kullandı.