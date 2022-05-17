Son Dakika: Kadıköy Belediyesi'ne operasyon!

17 Mayıs 2022 Salı, 08:03

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olmak üzere, 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.

Adreslerde bulunan dijital malzeme ve evraka da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlıların yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kadıköy Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan basın duyurusunda, aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta memurlarının da bulunduğu 54'ü kamu görevlisi, 224 kişinin rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisi bulunmaktadır. Konuyla ilgili savcılık ya da emniyet birimleri tarafından belediyemize aktarılan bir bilgi bulunmamakla birlikte, kurumumuz kendi iç sorgulamasında gözaltına alınan personelin sayısını ve kimliklerini belirleme çalışması yapmaktadır. Gözaltına alınan 224 kişiden sadece 54'ü kamu çalışanıdır. Sağlıklı ve net bir bilgi alındıkça, kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.