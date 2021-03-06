Kadıköy'de psikolog Taruk'u vuran şüpheli yakalandı

06 Mart 2021 Cumartesi, 15:43



Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi Korkut Sokak'ta gece saat 03.30 sıralarında Psikolog Dr. Orhan Taruk silahlı saldırıya uğramıştı. Ayağından yaralanan Taruk, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Taruk'un halasının eşi olan Şahin A. olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şahin A. Başakşehir'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahin A.'nın psikolog Dr. Orhan Taruk'tan bir konuda kendisine yardımcı olmasını istediği, olumsuz yanıt alınca Taruk'u vurduğu öğrenildi.

