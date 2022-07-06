Kağıt toplama aracındaki kartonlar cayır cayır yandı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:43

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynırlarından kağıt toplayan yabancı uyruklu şahsın kağıt toplama aracında aniden yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı aracın kasa kısmında bulunan kartonların alev aldığını fark eden vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

Vatandaşlar aracın zarar görmemesi için aracı devirerek yanan kartonları cadde ortasına boşalttı. Yanan kartonlar çevredeki esnaflar tarafından yangın söndürme tüpleri ve kovalarla taşınan suyla söndürüldü.

Meydana gelen olay, cep telefonları kameralarına yansıdı.

