Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın: Alevler her yeri sardı!
Ataşehir’de kağıt toplayıcılarının kağıtlarını ve kartonlarını biriktirdiği bir depoda yangın çıktı. Deponun ve içerisindeki kağıt ve kartonların da yanması nedeniyle çevreye yoğun duman ve alev yükseldi. Yanan depoya itfaiyenin müdahalesi havadan görüntülendi.
Yangın, Ataşehir’de kağıt toplayıcıların kağıt ve kartonlarını biriktirdiği bir depoda, 17 Mayıs Salı günü saat 13.30 sıralarında çıktı. Depo ile beraber biriktirilen kağıt ve karton atıkların da yanmasıyla çevreye yoğun duman ve alevler yükseldi.
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