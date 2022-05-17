Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın: Alevler her yeri sardı!

17 Mayıs 2022 Salı, 16:41

Yangın, Ataşehir’de kağıt toplayıcıların kağıt ve kartonlarını biriktirdiği bir depoda, 17 Mayıs Salı günü saat 13.30 sıralarında çıktı. Depo ile beraber biriktirilen kağıt ve karton atıkların da yanmasıyla çevreye yoğun duman ve alevler yükseldi.

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