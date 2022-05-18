Kapkaççıyı sokak ortasında dövdüler: 'Hırpalamak zorunda kaldık'
İstanbul Fatih’te bir kadının cep telefonunu çalan kapkaççıyı, esnaf yakalayarak sokak ortasında dövdü. Esnaf, kadının cep telefonunu geri almayı başarsa da bıçak çeken kapkaççı koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Fatih Cerrahpaşa’da önceki saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yolda yürüyen bir kadını hedef seçen kapkaççı, bir süre sonra harekete geçti. Çantasından anahtar çıkarmaya çalışan kadına çelme takan kapkaççı, çantadaki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı.
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