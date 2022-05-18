Kapkaççıyı sokak ortasında dövdüler: 'Hırpalamak zorunda kaldık'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:04

Olay, Fatih Cerrahpaşa’da önceki saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yolda yürüyen bir kadını hedef seçen kapkaççı, bir süre sonra harekete geçti. Çantasından anahtar çıkarmaya çalışan kadına çelme takan kapkaççı, çantadaki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı.

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