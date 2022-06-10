Kara çarşaflı ve şapkalı kişiler bir eve silahlı saldırı düzenledi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

10 Haziran 2022 Cuma, 10:24

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kara çarşaflı kişi ve şapkalı bir kişi müstakil evin zilin çaldı. Kapı açılır açılmaz şüpheliler ateş ederek içeri girdi. İçeride bulunan Yusuf Gencer ile Hilal Şahin’e tabanca ile defalarca ateş açtı. Şüpheliler koşarak olay yerinden kaçıp izlerini kaybettirdi.

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