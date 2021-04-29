Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'BOP' eleştirisi

29 Nisan 2021 Perşembe, 15:13

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde yaptığı haftalık basın toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine tepki göstererek “ABD bugüne kadar bu tavrını hep Türkiye’yi etki altında bırakabilmek için sürdüre gelmiştir. ABD de şunu iyi bilelim ki, Türkiye’nin maalesef bu çerçevede dostu olarak davranmamıştır. Dost değildir” diye konuştu.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“BİDEN BAKLAYI AĞZINDAN ÇIKARDI: Hep bu 24 Nisan sanki bir milatmış gibi Amerika Cumhurbaşkanı ‘ne diyecek’, bunu bekler durur hale geldik. Baklayı ağzından çıkardı Biden, 'Ermeni soykırımı' tabirini kullandı. Bu da ülkemizde bir infial meydana getirdi. Ancak şundan eminim ki Biden da Amerikalılar da uzman insanlar da bir 'Ermeni soykırımı' meselesinin olmadığını biliyorlar. Orada yapılan bir tehcir hadisedir. Ama bunu dünyaya 'Ermeni soykırımı' diye takdim etmekte kimsenin hakkı yoktur. Gerçek değildir. Bu iddia da bulunan ülkelere karşı da ciddi bir politika geliştirmemiz gerekir. ABD bugüne kadar bu tavrını hep Türkiye’yi etki altında bırakabilmek için sürdüre gelmiştir. ABD de şunu iyi bilelim ki, Türkiye’nin maalesef bu çerçevede dostu olarak davranmamıştır. Dost değildir.

DIŞ POLİTİKADA ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ: Dış politikada çok önemli hadiseler meydana geliyor. ABD Biden’ın göreve gelmesinin hemen ardından dış politikasını tamamıyla farklı bir noktaya odaklanmış bulunuyor. Bu da Büyük Orta Doğu Projesi’dir (BOP). Bir zamanlar Sayın Cumhurbaşkanı’nın eş başkanı olduğunu kabullendiği bir proje. Bu BOP’un esas adı Büyük İsrail Projesi’dir. İsrail’in kendisine vaat edildiği toprakların tamamına hâkim olmak için, her zaman önde tuttuğu bir iddiadır. Suriye’nin tamamını kendi topraklarına katma istemektedir. Bizim topraklarımız bölünme noktasındadır. Ortadoğu yeniden şekillenecektir. Türkiye 20 senedir bölgemizde bulunan diğer ülkelerle münasebetlerini dostluk içinde geliştireceğine, Amerika’nın işgaline destek vermiştir. En büyük hatayı yapmıştır, Irak işgaline destek vererek. Dış politika da çok zor bir dönemden geçiyoruz.

BÖYLE BİR İKTİDARIN GİTMESİ İCAP EDER: Olağanüstü tedbirlere ihtiyacımız var ancak siz insanlara ‘Sokağa çıkmayacaksınız, iş yerinizi açmayacaksınız, evinizde oturacaksınız, çalışmayacaksınız’ dediğiniz zaman onların problemlerini çözecek tedbirleri almakla da mükellefsiniz. İktidar sadece zecri tedbirleri alır, gerisi beni ilgilendirmez diyemez. Sizin o ‘Kepenk açmasın’ dediğiniz esnafın borcu var. Geçimini karşılaması icap ediyor. Çalıştırdığı insanlara bir şey ödemesi icap ediyor. Bunlar ne olacak? İktidar bunların hiçbir tanesini kâle almadan kapanma kararı alırsa bu Türkiye’yi yönetemediği, sıkıntıların farkına varamadığı, problemleri çözemediği manasına gelir. Çözemiyor. Artık öyle bir noktaya geldi ki bugünkü iktidarın gözü hiçbir hatasını görmüyor. Vatandaşın sıkıntısını hissetmiyor. O zaman böyle bir iktidarın gitmesi icap eder. Bunun da yolu, hakikaten seçimdir.

EMEKLİYE VERİLEN ZAMMA TEPKİ: Emekliye yapılan 100 liralık zam ile emeklinin problemi çözülmez. ‘Ne olacak bir kap az yesinler’ diyor adam. Mutlaka Türkiye’de bir eksiklik olmasın kimse gözden kaçmasın diye şahıs başına bir miktar para vatandaşa verilmeli. Biz 1000 lira dedik, gücümüz yetmiyor 900 lira ver.