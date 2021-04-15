Karamollaoğlu: 128 milyar dolar mademki kayıt altında, bunu açıklayın
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, '128 milyar dolar' tartışmalarıyla ilgili olarak ''Mademki kayıt altında; ifade edin. Ne olur? Benim kanaatim bu'' açıklamasını yaptı.
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Karamollaoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası rezervlerinden harcandığı öne sürülen 128 milyar dolar ile ilgili tartışmaya değinerek, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin ''Kayıt altında'' açıklamasına ''Mademki kayıt altında; ifade edin. Ne olur? Benim kanaatim bu'' diyerek yanıt verdi.
Karamollaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde oldu:
''Ben bu duruma iktidarın hakikaten yaklaşımını biraz garipsiyorum. Burada söylemiş Sayın Canikli, 'Bunların hepsi kayıt altında.' diyor. Ne olur açıklansa? Gizli mi, gizli olması için bir sebep var mı? Yani bu meselenin bu kadar büyütülmesine iktidarın yanlış tutumunun sebep olduğu kanaatindeyim.
Tabii bir ihtimal daha var; o da belli, bilinen kişilerin bu rakamların tamamını süratle bozdurmasıdır bu paraları. Sıkıntı orada herhalde ama ben iktidarın bunu açıklamasının bu problemi çözeceği kanaatindeyim. Mademki kayıt altında; ifade edin. Ne olur? Benim kanaatim bu.''
"128 milyar dolar mademki kayıt altında bunu açıklayın."@T_Karamollaoglu pic.twitter.com/Sq9Bb1UbnP— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) April 15, 2021
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