Kardeşinin otomobilini üzerine aldı, evine haciz geldi

20 Mayıs 2022 Cuma, 13:04

Adana'da, ehliyeti bile olmayan bir kadın, kardeşinin otomobilini üzerine aldı. İlerleyen süreçte kardeşinin aracı ölümlü bir kazaya karışınca evine haciz geldi. Eşini kaybettik sonra kalan emekli maaşı ile geçimini sürdürdüğünü belirten Dursun Doğan (60), “Bundan 7 yıl önce kardeşim ‘Otomobil aldım ancak benim borcum var. Bu otomobili sen üzerine alır mısın?’ dedi. Ben de kardeşim olduğu için kabul ettim. Benim ehliyetim bile yok. Ben otomobil kullanmasını bilmem. Kardeşim otomobili aldıktan 3 yıl sonra oğlu kaza yapıp bir kadına çarpmış. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş. Ben de bunu ifade için polis merkezine çağrıldığımda öğrendim. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Daha sonra karşı taraf hem sürücüyü hem de otomobilin ruhsat sahibini mahkemeye vermiş. Mahkeme 127 bin lira tazminata hükmetmiş. Bunun yarısını, ben yarısını da sürücü yani yeğenim ödeyecekmiş” dedi.

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