Kars-Göle yoluna kurtlar indi
Kars-Göle yolu kenarında bulunan yaylalara kurtlar indi. 1 kilometre arayla farklı bölgelerde görünen kurtlar görenleri şaşırttı.
Kars-Göle karayolu kenarına kadar gelen kurtlar, yurttaşları görünce koşarak bölgeden uzaklaştı. Kars-Göle yoluna gelen aç kurtlar bir birlerin yaklaşık 1 kilometre arayla yiyecek aradı. Kendilerini izleyen vatandaşları gören kurtlardan birisi dağa çıkarken, diğer ise boş arazide koşarak uzaklaştı. O anlar an be an kamerayla kaydedildi.
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