Kars-Göle yoluna kurtlar indi

05 Ağustos 2021 Perşembe, 14:03

Kars-Göle karayolu kenarına kadar gelen kurtlar, yurttaşları görünce koşarak bölgeden uzaklaştı. Kars-Göle yoluna gelen aç kurtlar bir birlerin yaklaşık 1 kilometre arayla yiyecek aradı. Kendilerini izleyen vatandaşları gören kurtlardan birisi dağa çıkarken, diğer ise boş arazide koşarak uzaklaştı. O anlar an be an kamerayla kaydedildi.