Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:32

Türk sinemasının usta ismi oyuncu, yönetmen, senarist Kartal Tibet, 83 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tibet için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, çok sayıda siyasetçi, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit gibi sanat camiasından çok sayıda kişi, Kartal Tibet'in çocukları, sevenleri ve yakınları katıldı. Kartal Tibet'in yakınları taziyeleri kabul etti. Zincirlikuyu Camii'ne gelenlerden helallik istendikten sonra cenaze namazı kılındı. Kartal Tibet'in naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Kartal Tibet, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"

Kartal Tibet'in oğlu Kanat Tibet, "Çok büyük kayıp. Babamız bu toprakların insanları için yeri zor doldurulacak bir insan. Hepimizi güldürdü, ağlattı, dertlerimizi unutturdu. Onunla bir dönem bitiyor" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜM VAR, ANILARIMIZLA YAŞAYACAK"

Kızı Kumru Tibet Aydın, "Çok özel bir insandı. O kadar iyi bir baba ve dosttu. Duygularımı ifade edebilmem mümkün değil. Çok büyük bir üzüntüm var. Anılarımızla yaşayacak umarım" dedi.

"HAYATIMIN HER SAYFASINDA ONUN YERİ VAR"

Oyuncu Civan Canova ise "Acımızı tam olarak yaşayamıyoruz, herhalde biraz yalnız kaldığımız zaman daha çok çökecek içimize, yokluğu. Ben bu yaşıma kadar, çocukluğumdan beri Kartal abinin izleri vardır. Bütün hayat sayfalarımın hepsinde onun bir yeri var. Hayat bize devam et diyecek ama onun özlemi, sevgisi onun bize öğrettikleri, ruhumuza yansıttığı o güzel etki, hiç bir zaman kaybolmayacak şeklinde konuştu.

"BİZE ARMAĞAN ETTİĞİ FİLMLER İLE SONSUZA KADAR YAŞAYACAĞINA İNANIYORUM"

Hülya Koçyiğit, "Türk Halkı onu çok sevdi, sadece aktör olarak değil yaptığı onca yönetmenlik yaptığı filmlerle de sevildi. Diyoruz ya sanatçılar yaşarken değil, her zaman anılmalı, tabi ki eserleriyle anılmalı bize armağan ettiği filmler ile sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" dedi.

"BİZE DÜŞEN SANATÇIMIZIN İSMİNİ KALICI HALE GETİRMEK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Çok önemli karakterlere hayat vermişti. Bize düşen sanatçımızın ismini kalıcı hale gelmesi için elimizden geleni yapmak. Örnek sanatçılarımızı yıllar geçtikçe kaybediyoruz önemli olan onların yerini onların anısını yaşatarak, yeni sanatçıları sektörümüze kazandırmak" dedi.