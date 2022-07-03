Kartal'da 8 katlı apartmanın çatısında çökme oldu

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Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamına alınan ancak, henüz boşaltılmayan 8 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 17:39

Kartal Kordonboyu Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın çatısında saat 15.00 sıralarında çökme oldu. Binanın kentsel dönüşüm kapsamına alındığı ancak, henüz boşaltılmadığı öğrenildi. 

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