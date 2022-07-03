Kartal'da 8 katlı apartmanın çatısında çökme oldu
Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamına alınan ancak, henüz boşaltılmayan 8 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kartal Kordonboyu Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın çatısında saat 15.00 sıralarında çökme oldu. Binanın kentsel dönüşüm kapsamına alındığı ancak, henüz boşaltılmadığı öğrenildi.
İlgili Haberler
- Kartal'da 8 katlı apartmanın çatısında çökme oldu
Video Haberler
- 'Gençlerimizi cemaatlere peşkeş çekiyor'
- AKP’li üyeden AKP’li belediye başkanına sert sözler
- Bozuk yolları çiçek ekerek protesto ettiler
- Kartal'da apartmanda çökme
- Çiftçi sayısı azaldı, borç miktarı arttı
- 'Herkes ayağa kalksın'
- İzmir sahili yeşile büründü: 'Temmuzda görmek şaşırtıcı'
- OSB’de korkutan doğalgaz patlaması
- İzmir’de iki orman yangını
- Pervin Buldan: 'Köprü olmayacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- Erdoğan'ın konuşmasındaki hatanın faturası kesildi
- Erdoğan mitingini iptal etti
- Hayat pahalılığına karşı sokağa çıktılar!
- Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- AKP'li vekilin İBB'den kazandığı para ortaya çıktı!
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- Mecidiyeköy'de saç saça kavga: Trafik durdu!