Kartal'da 8 katlı apartmanın çatısında çökme oldu

03 Temmuz 2022 Pazar, 17:39

Kartal Kordonboyu Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın çatısında saat 15.00 sıralarında çökme oldu. Binanın kentsel dönüşüm kapsamına alındığı ancak, henüz boşaltılmadığı öğrenildi.

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