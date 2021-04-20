Karton toplayan yurttaş, ceza yazan polislere gözyaşı döktü
Düzce'de bir karton toplayıcıya ehliyetsiz motosiklet kullandığı gerekçesiyle ceza yazıldı. Cezaya itiraz eden sürücünün polise ağlayarak seslendiği anlar böyle görüntülendi.
Düzce'de trafik denetleme uygulamasında trafik polislerince bir karton toplayıcıya ceza yazıldı. Ehliyetsiz araç kullandığı için yazıldığı belirtilen cezanın ardından polislere itiraz eden sürücünün ağladığı anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan yurttaş, polislere "Evim kira, 6 aylık oğlum var, yapmayın. Elinizi, ayağınızı öpeyim..." diye dil döktü.
Kaynak: Öncü Tv
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