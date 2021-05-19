Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Mayıs' isyanı
Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelen yurttaşlar, kaymakam ve belediye başkanı tarafından tören için hiçbir hazırlılığın yapılmamasına isyan etti.
Kaş Cumhuriyet Meydanı'na 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın her zaman çok coşkulu kutlanıldığını belirten yurttaşlar, Covid-19 salgını bahane edilerek ilçede kaymakam ve belediye başkanı tarafından 19 Mayıs töreni düzenlenmemesine tepki gösterdi.
Meydandan çektikleri video ile seslerini duyurmaya çalışan yurttaş, şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Bizi en çok dehşete düşüren ilçeyi temsil eden kaymakamın olmayışı, her dakika Atatürkçülüğü ile övünen belediye başkanının olmayışıydı. Bunu şiddetle kınıyorum. Onların şahsında onlara emir verenleri de kınıyorum. Bu olmayacak bir şey çünkü o makamları bu cumhuriyeti kuran 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan ve hayatını bu ülkeye adayan binlerce şehite mal olan kurtuluş savaşı neticesinde kurulan cumhuriyete borçlular. O makamlar o cumhuriyetin, o şehitlerin, o 19 Mayıs'ın eseri. Bunun farkında olmaları lazım."
"BU ACIYI YAŞATANLARI ŞİDDETLE KINIYORUM"
"Onlara emir veren her kimse onu dinlemeyecekler. Ben emir verenleri de bu emre uyanları da, 19 Mayıs'ı bu kadar köreltilmiş bir şekilde bize bu acıyı yaşatanları da şiddetle kınıyorum burada."
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