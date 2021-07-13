Kaza yapan alkollü sürücü, sıkıştığı yerden bir saatte kurtarıldı
Tekirdağ’da önünde giden kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü, şoför kabinine sıkıştı. Alkollü sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılabildi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kaza, dün gece saat 23:00 sıralarında Tekirdağ-İpsala Karayolu 5. kilometresinde yaşandı. Emircan Ç., 59 EG 381 plakalı kamyoneti ile şehir merkezinden Malkara istikametine seyir halindeyken Erhan Y.’nin kullandığı 43 EN 125 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Emircan Ç., kamyonetin şoför kabininde sıkıştı.
İtfaiye ekipleri Emircan Ç.’yi kurtarmak için kamyonetin kapılarını kesti. Bir itfaiye ekibi yetersiz kalınca olay yerine ikinci bir itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emircan Ç.’nin vücudunun çeşitli yerlerinden ezilmeler olduğu kaydedildi. 200 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazadan sonra bir süre trafiğe kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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