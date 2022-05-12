Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'de kullandığı otomobilin minibüsle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Kılıç (25) memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, önceki gece Hakkari- Van kara yolunun Sümbül Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Polis memuru Abdulkadir Kılıç yönetimindeki 30 AE 320 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 73 ALL 11 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis memuru Kılıç ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Abdulkadir Kılıç ile Kemal Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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