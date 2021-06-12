Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen ‘Ekim’ isimli kedinin görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.
Serdivan ilçesinde yaşayan Ahsen Akdemir, bir ayağı sakat olan ‘Ekim’ isimli kedisine haşladığı mısırı uzattı. Kedi, koçandan mısır yerken, Ahsen Akdemir ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. ‘Ekim’in mısır yediği anların görüntüleri, sosyal medyada tebessümle izlenirken, görüntüler beğeni topladı.
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