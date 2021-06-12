Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti

12 Haziran 2021 Cumartesi, 15:57

Serdivan ilçesinde yaşayan Ahsen Akdemir, bir ayağı sakat olan ‘Ekim’ isimli kedisine haşladığı mısırı uzattı. Kedi, koçandan mısır yerken, Ahsen Akdemir ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. ‘Ekim’in mısır yediği anların görüntüleri, sosyal medyada tebessümle izlenirken, görüntüler beğeni topladı.