Kemal Kılıçdaroğlu Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çerkes sürgününün 158’inci yıl dönümünde İstanbul’da, Çerkes Anıtı’na çelenk bıraktı, sürgünde hayatını kaybeden Çerkesler için saygı duruşunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2022 Pazar, 09:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çerkes sürgününün 158’inci yıl dönümünde İstanbul’da, Çerkes Anıtı’na çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu, sürgünde yaşamını yitiren Çerkesler için saygı duruşunda bulundu, anıta karanfiller bıraktı.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.


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