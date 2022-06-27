Kemal Kılıçdaroğlu: Sabır ve şükür tavsiyeleriyle yoksulluğu reva görüyorlar

Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İslam’ın temel değerlerini savunuyormuş gibi görünerek zenginliği, kayırmacılığı, özgürlüğü, denetimsizliği kendisine bahşeden; gerçek bağlamından kopartılarak sunulan, sabır ve şükür tavsiyeleriyle de milyonlara yoksulluğu, dışlanmayı, baskıyı reva gören anlayışlara karşı ödünsüz bir şekilde adaleti savunmalıyız. Günümüz İslam dünyasının temel problemlerini kaynağı adaletsizliktir. Dolasıyla günümüz İslam dünyasının temel problemlerinin tek çözümü de adalettir” dedi.

ANKA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 16:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da; Türk Ocakları’nın kuruluşunun 110. yılı dolayısıyla düzenlenen “Günümüz islam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Sempozyumu’na katıldı.

Haberin devamı

Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul Türk Ocakları

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler