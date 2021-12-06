Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisine laf atan Ahmet Hamdı Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

06 Aralık 2021 Pazartesi, 18:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Adaleti de bitirdiler. Bir adamın önce mal varlığına el koyuyorsunuz, arkasından adamı serbest bırakıyorsunuz, arkasından tedbiri kaldırıyorsunuz, ardından yurt dışına çıkış yasağını kaldırıyorsunuz, adam çıkıp gidiyor. Önemli olan şu: Bu kişinin uçağına İçişleri Bakanı da bindi" ifadelerini kulladnığı sıralarda AKP sıralarından sesler yükseldi.

AKP sıralarından laf atan Ahmet Hamdı Çamlı'ya cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor" dedi.