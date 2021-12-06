Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisine laf atan Ahmet Hamdı Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. Ahmet Hamdı Çamlı, Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında laf atınca Kılıçdaroğlu, 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Adaleti de bitirdiler. Bir adamın önce mal varlığına el koyuyorsunuz, arkasından adamı serbest bırakıyorsunuz, arkasından tedbiri kaldırıyorsunuz, ardından yurt dışına çıkış yasağını kaldırıyorsunuz, adam çıkıp gidiyor. Önemli olan şu: Bu kişinin uçağına İçişleri Bakanı da bindi" ifadelerini kulladnığı sıralarda AKP sıralarından sesler yükseldi.
AKP sıralarından laf atan Ahmet Hamdı Çamlı'ya cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor" dedi.
İlgili Haberler
- Son dakika | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'te konuşuyor
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan market sahiplerine mektup
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’den iktidara mesaj
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
En Çok Okunan Haberler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- İstanbul'da koku alarmı
- Kavcıoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- 6 vekil istifa edebilir iddiası
- El Cezire'nin 'Sedat Peker gözaltında' ikilemi
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü
- 32 milyon haneye kötü haber
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Ezgi Mola'dan ödül töreninde dikkat çeken konuşma