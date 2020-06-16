Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 5 ölü, 3 yaralı

16 Haziran 2020 Salı, 09:12

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü girişinde meydana geldi. Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan Mehmet Dil (62) yönetimindeki, 07 LFC 96 plakalı yolcu minibüsü, koprü girişinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, Fırat Nehri'ne uçtu. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 3 yolcu, nehir üzerinde gezinti yaptıran tekne çalışanları tarafından kurtarıldı. Yaralı oldukları belirlenen Kader İlçin (30), Ayşe İlçin (6) ve Kübra Dil (24), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖRÜN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Erzincan'ın Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü girişinde sürücü Mehmet Dil'in kontrolünden çıkarak Fırat Nehrine uçan minibüste ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Saat 20.30 sıralarında meydana gelen, 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralı kurtulduğu kazada kayıp olan şoför Mehmet Dil'in bulunması için bölgeye gelen dalgıçlar nehir içinde, arama-kurtarma ekipleri ise nehir boyunca çalışma yürüttü. Kazadan 5 saat sonra dalgıçlar şoför Dil'in aracın altında sıkışan cesedine ulaştı. Dil'in cansız bedeni sudan çıkartılan hastane morguna gönderildi. Şoför Mehmet Dil'in de cesedinin bulunmasıyla kazada 8 kişinin bulunduğu minibüste yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükselirken, 3 yaralının ise hastanede tedavilerine devam ediliyor.

VALİ ARSLANTAŞ, KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

Bu arada kazadan haberdar olunca Erzincan Valisi Ali Arslantaş da olay yerine gitti. Kazanın meydana geldiği köprünün üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan Vali Arslanta, kayıp şofor Mehmet Dıl'ın bulunması için yürütülen çalışmaları da takip etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Arslantaş, çalışmaları izlerken şoför Dil'in de cesedine ulaşıldı.

KARADENİZ GEZİSİ DÖNÜŞÜ FACİA

Bu arada minibüste bulunan ailenin gezi dönüşü memleketlerine dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Minibüste sürücüsü Mehmet Dil'in beraberinde eşi, kızları ve torunları ile Karadeniz gezisine çıktıkları ve memleketleri Elazığ'a dönerken kazanın meydana geldiği belirlendi. Kazada Mehmet Dil'in yanı sıra eşi Gülser Dil ile birlikte 1 kızı ve 2 torunu yaşamını yitirdi.