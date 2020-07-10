Kılıçdaroğlu Ayasofya için ne demişti? İşte o sözleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın Ayasofya'nın ibadete açılması kararından önce yaptığı açıklamada konuya ilişkin olarak "Açıyorsanız açarsanız. Bunu siyasi rant alanına dönüştürmek kadar büyük bir yanlış yok" demişti.
Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın Ayosafya kararını açıklamasından önce katıldığı bir programda konuya ilişkin soru üzerine şunları söyledi:
"Egemenlik üzerinden gitmek yanlış. Zaten bizim topraklarımız. Açıyorsanız açarsanız. Bunu siyasi rant alanına dönüştürmek kadar büyük bir yanlış yok. Onlar şöyle hesapladılar ‘Biz bunu ibadete açacağız, CHP buna karşı çıkacak, biz bunlar yıllardır dinsiz imansız diyorduk, yine karşı çıktılar’. Zaten oranın imamı var, ibadet de yapılıyor, ezan da okunuyor. Sanki bu ülkede Ayasofya’nın açılışına herkes karşıymış gibi…Erdoğan şunu söyleyecek ‘Yargı ret ederse ben yapacaktım ama mahkemeler ret kararı verdi', mahkeme açılsın kararı verirse ‘Ben müze olmasını istiyordum ama bizde mahkemeler bağımsız yapacağım bir şey yok' diyecek."
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