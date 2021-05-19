Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 102. yıldönümünde, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na parti üst yönetimi ve kalabalık bir partili grup da Anıtkabir’de eşlik etti. Arslanlı Yol'da yürürken küçük bir çocuğun yanına gelerek Kılıçdaroğlu ile selamlaşması dikkat çekti.