Kılıçdaroğlu'ndan öğrenci evine ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da yaşayan üç öğrencinin evine misafir oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da; katıldığı iftar programından sonra üç öğrencinin evine misafir oldu. Kılıçdaroğlu’na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, gençlere; “Türkiye’nin kaderini siz belirleyeceksiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. Dolayısıyla güzel bir Türkiye’yi sizler inşa edeceksiniz” dedi.
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