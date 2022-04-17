Kılıçdaroğlu'ndan öğrenci evine ziyaret

17 Nisan 2022 Pazar, 12:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da; katıldığı iftar programından sonra üç öğrencinin evine misafir oldu. Kılıçdaroğlu’na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, gençlere; “Türkiye’nin kaderini siz belirleyeceksiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. Dolayısıyla güzel bir Türkiye’yi sizler inşa edeceksiniz” dedi.

