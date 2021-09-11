Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları

11 Eylül 2021 Cumartesi, 15:37

Konak Belediyesi'nin dün Yenişehir semtindeki Engelsiz Yaşam Köyü'nde yapılan açılış törenine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ahmet Akın, Ali Öztunç ve Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile yurttaşlar katıldı.





13 PROJENİN AÇILIŞI YAPILDI

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Abdül Batur başkanlığında tamamlanan Konak Engelsiz Yaşam Köyü, Toros Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryeri, Yenişehir Roman Kültür Merkezi, Yenilikçi Öğrenme Merkezi, Konak Gençlik Destek Merkezi, Mübadele Parkı ve Mübadele Heykeli, Konak Sosyal Destek Merkezi, Kahramanlar Kapalı Pazaryeri, Yemişçizade Köşkü, Konak Belediyesi İzmir Milli Kütüphane Karataş Şubesi, Gültepe Spor Kompleksi, İkizevler Semt Merkezi ve Minikler Konağı’nın açılışını yaptı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ ADIMLAR

2019 yerel seçimlerinde yüzde 64'lük rekor oy oranıyla göreve geldiklerini anımsatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur şunları söyledi:

"CHP'nin, Millet İttifakı'nın sahada vatandaşa dokunan çalışmalarıyla bunu başardık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konak ilçe örgütüne, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'ya, gençlik kollarına, kadın kollarına teşekkür ediyorum. Seçim kampanyasında eksik bölgelerine öncelik vereceğimizi söylemiştik. Göreve başladığımız günden itibaren özellikle kadınlar, gençler, çocuklar ve engelli bireyler için pozitif ayrımcılık yapmaya devam ediyoruz. 'Birlikte Konak' sloganıyla tüm ilçemizi kucaklıyoruz. İzmir'in kalbi olarak nitelendirdiğimiz Konak'ın en büyük sorunu yapı stokunun eski olması. Yaşlı bir kent Konak. İlk önceliğimiz seçim kampanyamızda da gecekondu bölgesinde önümüze çıkan vatandaşlarımızın istedikleri kentsel dönüşüm oldu. 2 sene içinde 14 mahalleyi kapsayan Gültepe bölgesinin kentsel dönüşüm planlarını hazırladık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e de teşekkür ediyorum. Yine Yeşildere Caddesi ve Atatürk Maskı'nın tam karşısındaki Eşrefpaşa Caddesi, Cicipark ve Kadifekale ile sınırlı 200 hektarlık alanın kentsel dönüşüm planlarını da hazırladık. Meclislerimizden oy birliği ile geçirdik. Gürçeşme, Ferahlı bölgesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mahallelerin makus talihini ortadan kaldıracak çalışmaları yürütüyoruz."

"İKİ YILDA 82 MİLYONLUK YATIRIM"

Kentsel dönüşümü yüzde yüz uzlaşı ile hayata geçirmelerinin önemini vurgulayan Batur şöyle devam etti:

"Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ve yerinde dönüşüm ile bu işleri başaracağız. Başarmaya mecburuz. Birlikte başaracağız. 'Birlikte Konak' anlayışını sürdüreceğiz. Kentsel dönüşümde değer artışını orada yaşayan vatandaşlarla paylaşacağız. 13 projeyi 59 milyon TL bütçe ile tamamladık. Temeli attığımız ve devam eden projelerin maliyeti de 24 milyon civarında. İki yılda 82 milyonluk yatırım gerçekleştirdik. Covid 19 felaketi ile karşı karşıya geldik. Bu süreci vatandaşın, esnafın yanında geçirdik. Sıkıntıda olan vatandaşların sosyal yardımlarını zamanında yaptık. Uzaktan eğitim alan çocuklarımıza tablet dağıttık. Esnafımızdan 2020'den bu yana işgaliye almıyoruz. Esnafımızı ayağa kaldıracağız. Vatandaşa verdiğimiz taahhütün yüzde 70'ini bitirdik. Kalan dönemde de yüzde 30'u tamamlayacağız. Basmane, Kemeraltı ve Agora için Büyükşehir ile projeler üretiyoruz. Tarih turizminin ayağa kaldırılması bizim için çok önemli. İlk seçimde bugünkü iktidar gidecek. Türkiye'de yüzler gülecek. Aydınlık güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz."

Kılıçdaroğlu, program sonunda Engelsiz Yaşam Köyü'ndeki öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenlerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu’na öğrenciler kendi yaptıkları bir tespih hediye etti.





KILIÇDAROĞLU'NUN TÖRENDE DİKKAT ÇEKEN ANLARI





Geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış sırasında bir çocuğa kızıp eliyle kafasına vurması tepki toplamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun kurdele kesiminin ardından çocuklara gösterdiği ilgi dikkat çekti. Törende çocukların, Kılıçdaroğlu'yla selfie çektiği anlar kameraya yansıdı.





