Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: "Seni gidi algıcı seni"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi.
Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Montrö bildirisini hazırlayan emekli Amirallerin arasında CHP'li isimlerin olduğunu öne sürdü. Erdoğan, "Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır. 104’ün içinde CHP üyesi olanlar vardır" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine "Seni gidi algıcı seni!" diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Neymiş efendim, bazı imzacı emekli amirallerin eşleri, kardeşleri CHP’liymiş. Şu zekâya bak Allah aşkına. Bu aklı size kim veriyor? Eğer sen darbeci akrabası arıyorsan ben sana söyleyeyim, 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi? Siz şehitlere bile saygı duymuyorsunuz. İstiyorsan şehit ailelerine soralım ne diyecek?" diye belirtti.
Seni gidi algıcı seni! pic.twitter.com/NLovQqXNaI— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 7, 2021
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