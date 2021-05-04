Kısıtlamada kan donduran görüntüler! Taksiciyi böyle bıçakladı
Silivri’de Çorlu’ya gitmek için taksiye binmek isteyen şahıslar ile tam kapanma nedeniyle izin belgesi olmadığını söyleyen taksici arasında kavga çıktı. Olayda bıçaklanan taksici yaralanırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Silivri Selimpaşa’da yaşandı. İddiaya göre, taksicilik yapan Hüsnü Karadağ’ın yanına gelen iki kişi Çorlu’ya gitmek istediklerini söyledi. Taksici, kısıtlamada yola çıkmak için izin belgesi olmadığını söyledi. Bunun üzerine çılgına dönen şahıslar taksiciyi darbetmeye başladı. Şahıslardan biri darbedilince yere düşen taksiciyi bıçakladı. 3 yerinden bıçaklanan taksici kanlar içerisinde yere yığılırken, şahıslar olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karadağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Taksicinin bıçaklandığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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