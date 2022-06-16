Kışlada konut çalışmaları başladı, doğa katliamı geliyor: ‘Parkı koruyalım dedik, ormanı kaybediyoruz’

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İstanbul’da yeşil alan içerisindeki askeri kışla arazisine yapılmak istenen Emlak Konut çalışmalarının bir hafta önce başladığı belirtildi. İddiaya göre, ‘Ağaç kesilmeyecek’ denen projede, çalışmalar görünmesin diye çevre çimden duvarla kapatıldı. Yurttaşlar yeni bir doğa katliamı yapılmasından korkuyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 17:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2018 yılında göreve geldikten üç ay sonra yaptığı açıklamasında “Biz hiçbir zaman askeri arazileri rant olarak görmedik” demesinin ardından, şehir dışına çıkarılan kışlaların arazileri bir bir ranta açıldı.

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