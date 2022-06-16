Kışlada konut çalışmaları başladı, doğa katliamı geliyor: ‘Parkı koruyalım dedik, ormanı kaybediyoruz’

16 Haziran 2022 Perşembe, 17:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2018 yılında göreve geldikten üç ay sonra yaptığı açıklamasında “Biz hiçbir zaman askeri arazileri rant olarak görmedik” demesinin ardından, şehir dışına çıkarılan kışlaların arazileri bir bir ranta açıldı.

Haberin devamı...