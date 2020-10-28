Kıyıdaki yunuslar, yüzenleri şaşırttı
Mersin'in Silifke ilçesinde balık sürüsünü takip ederek, kıyıda yüzen yunuslar, denize giren vatandaşların ilgi odağı oldu. Yunuslar vatandaşların arasında yüzerken, lüferlerin de kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İlçeye bağlı Kum Mahallesi'nde serinlemek için denize girenler, yunusları yanı başında görünce şaşkınlık yaşadı. Avlanmak için lüfer sürüsünü kovalayan yunuslar, sürünün ardından sahil şeridine kadar geldi. Bu sırada çevrede yüzen vatandaşlar tarafından görülen yunuslar ilgi odağı oldu. Yunuslar vatandaşların arasında yüzerken, lüferlerin de kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!
Video Haberler
- Erken Genel Seçimler'e hazırız
- Akşener, ‘Keser’ dedi, TRT anında yayını kesti
- CHP'den sosyal medyada beğeni toplayan 29 Ekim videosu
- Ortalık bir anda karıştı! Uçakta 'maske' kavgası
- Kıyıdaki yunuslar, yüzenleri şaşırttı
- Emin Çapa: Sen dolara bakmasan da dolar sana bakıyor
- CHP'li vekil Covid-19’u yendi
- TRT Meral Akşener'i yanıltmadı! Yayını böyle kesti
- TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi
- Kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı böyle devirdi