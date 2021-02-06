Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı .Geçen yıl aynı suçtan gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Ancak görüntülerin "yeni delil" niteliği taşıdığı ve şiddete uğrayan çocuğun da farklı olduğu tespit edilince kadın yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakılan ve şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine yeniden gözaltına alınan anne, adliyeye sevk edildi. Adliyede sona eren işlemlerin ardından kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Nurcan Serçe'ye ilişkin 14 Nisan 2020'de, şüphelinin K.B. ve K.C.B. isimli çocuklarına karşı gerçekleştirdiği dosya kapsamındaki delillerden anlaşılan şiddet olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
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