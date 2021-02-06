TikTok'ta skandal görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı

06 Şubat 2021 Cumartesi, 09:53

TikTok'ta @abdullah_karatoprak isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, Nurcan S. isimli annenin kendi çocuğuna uyguladığı şiddet gün yüzüne çıktı. Bir kişi tarafından kameraya alınan görüntüde, anne Nurcan S. acımasızca kendi çocuğunu döverken, odada bulunan diğer çocukların kaygıyla şiddet anlarını izledikleri görülüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

Sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenilen görüntüler adeta sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları "Nurcan S. tutuklansın" hashtagiyle paylaşımlarda bulundu.

Görüntülerde kızına şiddet uygulayan kadının isminin Nurcan S. olduğu iddia edilirken, olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor.

Avukat Umur Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden "Lütfen gereken yapılsın. Bu evlatlar anne olacak caninin elinden kurtarılsın" çağrısında bulundu.