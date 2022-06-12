Kocaeli'de denizde kadın cesedi bulundu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, balık tutan yurttaşların ihbarı üzerine denizde kadın cesedi bulundu.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Şehit Cevher Duduyev Sahil Parkı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sahilde balık tutan vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Bunun üzerine yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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