Kocaeli'de denizde kadın cesedi bulundu

12 Haziran 2022 Pazar, 10:55

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Şehit Cevher Duduyev Sahil Parkı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sahilde balık tutan vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Bunun üzerine yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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