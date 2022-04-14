Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Safiport Derince Limanı'nda yeni rıhtım ve kimyasal tankların yapılmasının planlamasıyla ilgili düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısında, liman işçileri ile projeye karşı çıkan grup arasında arbede yaşandı.
Safiport Derince Limanı'nda 890 bin 850 metreküp dip taraması ve mevcut rıhtımın açısı değiştirilerek 15 bin 389 metrekarelik bir rıhtım yapılması, 10 hububat tankı, 81 kimyasal madde depolama tankı inşası için yapılacak yatırımlarla ilgili ÇED toplantısı, Derince ilçesinde bir kafeteryada yapıldı. ÇED toplantısına siyasi parti başkanları, sivil toplum örgüt yöneticileri ve üyeleri ile çok sayıda yurttaş katıldı. Toplantıya gelen liman işçileri ile projeye karşı çıkanlar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Projeye karşı grup, ÇED yetkililerin salondan çıkmasını talep etti. İki grup arasında yaşanan tartışma ve anlaşmazlık arbedeye dönüştü. İtiş kakış sırasında bazı masa ve sandalyeler hasar gördü. Salonda bulunan polis ekipleri tarafları sakinleştirdi. Toplantı yapılamadı. Bunun üzerine ÇED yetkilileri tarafından 'Halkın bilgi edinme hakkını kullanmak istemediği' yönünde tutanak tutuldu.
Toplantının yapılmasına izin vermediklerini söyleyen Körfez Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, şunları söyledi:
"Toplantı yapılamadı. Burada sekretarya görevini üstelenen kişiler gerçeği yansıtmayan bir tutanakla ÇED sürecine devam etmek istiyorlar. Toplantının açıldığı ve yapıldığı yönünde tutanak tutuyorlar. Biz sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, çevre dernekleri, balıkçı derneklerimizle kendi tutanağımızı tutarak sürecin doğru işlemesi yönünde çabamızı gösterdik. ÇED ilerleyen bir süreçtir ve sonrasında da burada başlayan hukuki mücadele büyüyerek devam edecektir. Kanunlarımız çok açıktır. Denizler, göl ve yeşil alanlar halka aittir. Müsilajdan sonra Marmara Denizi ve adalar özel çevre koruma alanı ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu proje çelişmektedir. Ayrıca burada yapılması planlanan proje kapsamında bahsi geçen kimyasallar var. Parlayıcı ve patlayıcı madde tankları bulunuyor. Bizi yönetenler buradaki insanların tavırlarını dikkate alsınlar".
Video Haberler
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü konuştu
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
- Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
- 8 Mart’ta gözaltına alınan 40 kadına dava açıldı
- Gaziantep'te iki günde ikinci scooter kazası
- Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi
En Çok Okunan Haberler
-
- Hayvan pazarında kavga: 5 yaralı
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- BM açıkladı: 11 bin 500'den fazla okul kapandı
- Rusya'dan nükleer tehdit!
- Bakan Koca önümüzdeki haftayı işaret etti
- Beşiktaş'ın yıldızına 6 ülkeden 10 talip!
- EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı
- Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan örnek proje!
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
- TÜİK’ten izinsiz istatistik açıklayanlara hapis cezası