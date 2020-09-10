Korku dolu anlar! Ziraat Bankası önünde kendisini yaktı

10 Eylül 2020 Perşembe, 17:39

Nevşehir’in Derinkuyu İlçesinde patates üreticisi olduğu öğrenilen A.Ş. Ziraat Bankası Şubesi içerisinde kendini yakarak intihar girişiminde bulundu. Vücudunda yanıklar oluşan A.Ş. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesi Yazıhüyük kasabasında yaşayan patates üreticisi A.Ş. iddiaya göre, bugün (10 Eylül) sabah saatlerinde Ziraat Bankası Derinkuyu Şubesi’ne gelerek bankaya olan borcunun yapılandırılmasını istedi. Kredi yapılandırma talebi banka görevlilerince reddedilen A.Ş. yanında getirdiği benzin bidonunu üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Bankada bulunan güvenlik personelinin müdahale ederek yangını söndürmesi ve yetkililere haber vermesi üzerine, şubeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan A.Ş. Nevşehir’e sevk edilerek tedaviye alındı.

ÇİFTÇİNİN GELDİĞİ DURUM BU

Konu ile ilgili konuşan CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, patates üreticilerinin çaresiz bırakıldığını söyleyerek, “Üreticilerin borcu kartopu gibi büyüyor. Üretici çareyi kendini yakmakta buluyor. AKP iktidarının çiftçiyi getirdiği durum bu” dedi.

Gülmez, patates üreticilerinin daha önceki siyasi iktidarlar döneminde sulamada kullanılan elektrik faturalarının ertelendiğini ancak özelleştirme sonrasında ise elektrik dağıtım işini alan Medaş’ın üreticilerden geçmişe dönük borçlarını ödemesini istediğini anımsattı.

Gülmez, patates üreticilerinin yaşadığı sorunları şu sözlerle aktardı:

“Ekonomik durumu iyi olan üreticiler borcunu ödedi, olmayanlar ödeyemedi. Ödeyemeyenlerin tarlalarına elektrik idaresi ipotek koydu. Nevşehir bölgesindeki çoğu çiftçimizin tarlaları şu anda ipotekli. Bu tarlalar ne satılabiliyor ne de devredilebiliyor. Bir de bu yıl patates fiyatları taban olarak 45 kuruşa gidiyor tarladan, tavan olarak da 70 kuruşa satılabiliyor. Maliyeti 90 kuruş; tabii ki üretici bunun altından kalkamıyor, borçlarını ödeyemiyor ve sürekli olarak borçlanıyor. Borçlar gelecek yıla devroluyor, tabii faiz biniyor, faizin faizi biniyor derken üreticilerin borcu kartopu gibi büyüyor. Neticede üretici çareyi kendini yakmakta buluyor. AKP iktidarının çiftçiyi getirdiği durum bu.”