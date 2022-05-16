Korku dolu dakikalar: LPG’li otomobil alev topuna döndü
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde park halindeki LPG’li otomobil alev alev yandı. Yangın anı ise saniye saniye görüntülendi. Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili de soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 5. Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’dan hasta ziyareti dönüşü park edilen 34 FV 3183 plakalı LPG’li otomobilin, yaklaşık yarım saat sonra motor kısmından alevler yükseldi.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/korku-dolu-dakikalar-lpgli-otomobil-alev-topuna-dondu-1936342
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