Korku dolu dakikalar: LPG’li otomobil alev topuna döndü

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde park halindeki LPG’li otomobil alev alev yandı. Yangın anı ise saniye saniye görüntülendi. Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili de soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:33

Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 5. Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’dan hasta ziyareti dönüşü park edilen 34 FV 3183 plakalı LPG’li otomobilin, yaklaşık yarım saat sonra motor kısmından alevler yükseldi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/korku-dolu-dakikalar-lpgli-otomobil-alev-topuna-dondu-1936342 

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