Korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde park halindeki LPG’li otomobil alev alev yandı. Yangın anı ise saniye saniye görüntülendi. Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili de soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:30
Korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü!
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Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 5. Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’dan hasta ziyareti dönüşü park edilen 34 FV 3183 plakalı LPG’li otomobilin, yaklaşık yarım saat sonra motor kısmından alevler yükseldi.

ARACIN ÖN KISMI KURDAYA DÖNDÜ

Devriyeye çıkan polisin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Polis ekipleri, LPG patlaması ihtimaline karşı çevrede sıkı tedbir aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, tüp patlamasının önüne geçildi.

Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.


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