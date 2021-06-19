Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı

19 Haziran 2021 Cumartesi, 15:35

Pamukova İlçesi Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde saat 13.15 sıralarında meydana gelen olayda; yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ö’ye karşı taraftan gelen ve kağıt toplayan Z.B., idaresindeki at arabası çarptı. A.Ö, önce arabayı çeken at ile kafa kaya çarptıştı, daha sonra atın ve çektiği arabanın tekerlekleri altında kalarak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralı A.Ö.’ye ilk müdahaleyi yaparken babasını yerde kanlar içerisinde gören oğul ise at arabasının sürücüsü Z.B.’ye saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesi ile olay yerinden uzaklaştıran yaralı adamın oğlu güçlükle sakinleştirildi. Sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Öte yandan A.Ö.’nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.